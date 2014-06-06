Експерти вважають, що Росія пропонує Заходу перегорнути «кримську сторінку»

4 червня 2014 року Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив на зустрічі з членами Російської ради у міжнародних справах. На думку дипломатів "Майдану закордонних справ", Росія закликає Захід відмовитись від «болісних дискусій про пошук спільних цінностей» та взаємодіяти на засадах взаємного врахування інтересів (за певною аналогією взаємодії КНР-Захід).

«Майдан закордонних справ» розглядає цей виступ в якості певного зондажу або сигналу, насамперед США, відносно того на яких засадах Росія готова до взаємодії із Заходом в «післякримський» період.

Експерти вважають, що Росія пропонує Заходу не розпочинати нову «холодну війну», а натомість перегорнути «кримську сторінку» і співпрацювати у питаннях Сирії, Афганістану, Ірану, Близькосхідного врегулювання, боротьби з тероризмом, наркотрафіком, розповсюдженням зброї масового знищення, зміни клімату тощо.

"Але за будь-яких обставин, Росія продовжуватиме активну і самостійну глобальну зовнішню політику", - коментують дипломати.

Також показово, що мабуть вперше Україна була названа поруч з іншими учасниками «Східного партнерства» (а не СНД, як це було раніше), ЄС, країнами-членами ЄврАзЕс і Туреччиною в якості окремого партнера по співробітництву в розбудові «єдиного економічного і гуманітарного простору від Атлантики до Тихого океану».