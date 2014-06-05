На Луганщині тимчасово закрили 3 пункти пропуску на кордоні з Росією

У Державній прикордонній службі України запевняють, що, незважаючи на напади терористів, прикордонники продовжують виконувати свої обов’язки, але наголошують на необхідності посилення охорони кордону підрозділами Збройних сил та інших формувань.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Держприкордонслужби щодо висловлювання окремих політиків та громадян з приводу ситуації на українсько-російському кордоні у Луганській області.

«У зв’язку з унеможливленням виконання завдань по організації служби з управлінь відділів прикордонної служби «Станично-Луганське», «Краснодон», «Бірюкове», «Свердловськ» та «Дякове» через їх значну відстань від державного кордону, постійні обстріли та блокування озброєними терористами в ніч з 3-4 червня була розроблена та проведена спеціальна операція щодо передислокації особового складу, зброї, боєприпасів, матеріальних засобів, техніки безпосередньо на лінію кордону, в пункти пропуску та в два райони зосередження мобільних сил Держприкордонслужби біля кордону», - сказано у заяві.

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Також у відомстві поінформували, що протягом 4-5 червня терористами здійснювалася спроба силового витіснення прикордонних нарядів з пунктів пропуску «Червонопартизанськ», «Довжанський» та «Червона Могила». Після перестрілок, зважаючи на загрозу життю людей, які перетинають кордон, було здійснено відвід громадян та прикордонників з пунктів пропуску. Зараз дані пункти пропуску тимчасово закриті, про що офіційно повідомлено Російську Федерацію.

Держприкордонслужба направила пропозиції в Кабінет міністрів України про припинення руху через ряд пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідності до ч.1 ст.10 Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією.

«У зв’язку зі складною обстановкою, зосередженням великої кількості терористів у прикордонних районах та населених пунктах Краснодон та Свердловськ, неможливістю маневру підрозділів прикордонної служби, тотальними погрозами сім’ям прикордонників, постійним обстрілом прикордонних нарядів зараз вкрай ускладнено контроль за лінією державного кордону на окремих ділянках», - зауважили у відомстві.

Водночас у заяві підкреслюється, що, незважаючи на всі складнощі, прикордонники продовжують виконувати свої обов’язки.

«Проте наголошуємо, що нагальним питанням залишається виведення підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та територіальних органів правопорядку для оборони лінії державного кордону та прикриття тилових підступів до держрубежу», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Державна прикордонна служба України спростовувала інформацію ЗМІ про нібито безперешкодний перетин державного кордону терористами.

Як заявили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, зокрема, розповсюджується інформація про безперешкодний перетин кордону з Росією в межах Луганської області колоною автомобільної та броньованої техніки з терористами.

Сьогодні, 5 червня, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, що за ніч в Україну потрапило 15 вантажівок з терористами, оскільки прикордонники залишили застави в Луганській області.

«За останню добу прикордонники покинули застави на ділянці в 130 км держкордону в Луганській області», - написав він.

Також сьогодні керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук заявив про "дірки" на російсько-українському кордоні в Луганській області.

"Зараз з'явилася інформація, яка вже не одну годину активно розкручується, з приводу того, що в Луганську відкрито фактично 100 км кордону. Ми вивчаємо зараз ситуацію. Можливо, йдеться не про 100 км, але, дійсно, є ділянки, які на даний час не забезпечені належним рівнем охорони", - зазначив Тимчук.

Як нагадав Тимчук, Держприкордонслужба заявляє, що останнім часом було створене понад 400 блокпостів на східній частині кордону, але при цьому експерти бачать ділянки кордону, які прикордонники не контролюють.

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"Більш того, проводиться відведення прикордонних підрозділів, як це було вчора в Луганській області. Офіційне формулювання було, що їх перекидають на посилення кордону, ближче до держкордону. Ми цього не спостерігаємо, щоб на цій ділянці пройшло якесь посилення. Розумного пояснення я не бачу цим подіям", - зазначив він.

За словами Тимчука, Луганська область є єдиною областю, де немає ровів на російсько-українському кордоні.

Він не виключив, що причини можуть бути в корупційній складовій.