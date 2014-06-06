У Торезі зникли міліціонери, які поїхали на переговори з терористами - ЗМІ

Двоє співробітників Торезького міськвідділу міліції зникли після того, як подалися на переговори в Горлівку з метою звільнення начальника Торезського міськвідділу міліції Вадима Кондакова, який був захоплений бойовиками ДНР на блокпосту біля Шахтарська. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Відомо, що ще 2 червня зазначені співробітники міліції на службовому автомобілі вирушили в Горлівку для проведення переговорів по звільненню Кондакова. Увечері того ж дня зв'язок з ними обірвався.

"Де вони перебувають на даний момент, невідомо. Проводиться службове розслідування", - сказав співрозмовник агентства.