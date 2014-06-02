Терористи захопили начальників Амвросіївського райвідділу і Торезського міськвідділу міліції

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На блокпосту захопили начальника Амвросіївського райвідділу міліції Артура Лихольота, начальника Торезського міськвідділу міліції Вадима Кондакова і водія. Нібито їх відвезли до Горлівки (в Горлівці захоплено будівлю міськуправління міліції)", - повідомило джерело.