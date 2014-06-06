У Кривому Розі диверсанти повинні були отримати $50 тисяч за захоплення школи - МВС

Про це йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

За $10 тис. вони повинні були закидати коктейлями Молотова автостоянку, а за $50 тис. - захопити райвідділ міліції або середню школу. Найдешевшим замовленням було зібрати в Кривому Розі проросійський мітинг - це $2 тис., а захоплення міськвиконкому коштував всього 30 тис. грн. Серед 4-х затриманих - співробітник місцевої міліції та його колишній колега. У них вилучили зброю.

Також оперативники встановили, що ці четверо чоловіків грабували платіжні термінали банків, і саме вони повідомили 9 травня про "замінування" двох кінотеатрів у Кривому Розі.

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"Всі вони зараз арештовані. Є п'ятий учасник групи, який в даний час знаходиться в місцях проведення АТО. Він знаходиться в розшуку. Вони грабували, щоб заробити злочинним шляхом, і сподівалися на своїх проросійських акціях, терористичних акціях заробити ще", - розповів представник ГУ МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов.