У НУ-НС радо підтримують приватизацію “за Богатирьовою”

«Питання приватизації нарешті опинилося на особливому громадському контролі», - сказав у коментарі сайту RAZOMнародний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Зіновій Шкутяк.

За його словами, нині приватизується багато стратегічних об’єктів, тому важливо, щоб суспільство мало повну інформацію про можливі ризики. «Добре, що питання про організацію приватизації у 2008 році розглядатиме РНБО, - вважає Шкутяк. - Це допоможе і визначити кваліфікованих інвесторів, і максимально підготувати об’єкт до роздержавлення для того, щоб бюджет одержував оптимальну віддачу за час приватизації».

На думку народного депутата, така нарада РНБО піде на користь і уряду, і суспільству, і державі. «Ми абсолютно підтримуємо такий підхід до приватизації», - висловив позицію Блоку член фракції НУ-НС.

Як повідомив Шкутяк, закон про приватизацію як такий ще не розглядався Верховною Радою, і його все одно потрібно буде вносити. «Думаю, таке засідання Ради нацбезпеки і оборони стане підготовкою до того, щоб правильно і грамотно скласти програму приватизації на 2008 рік, адже зараз ми живемо без програми приватизації», - сказав він.

Ініціативу Президента Ющенка скликати засідання РНБО Шкутяк вважає допомогою уряду. «Сьогодні у Кабміну величезна кількість проблем, він тільки-но приступає до роботи. В такому випадку можливе упущення якихось важливих деталей», - розповів народний депутат.