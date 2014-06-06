Порошенко домовився з Путіним про візит до Києва представника РФ для переговорів
Обраний президентом України Петро Порошенко заявляє, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про візит до Києва представника Росії для проведення переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за підсумками свого візиту до Франції, де він зустрічався з Путіним.
За словами Порошенка, переговори розпочнуться вже цієї неділі, 8 червня.
Порошенко назвав дуже символічним те, що його перша зустріч з Путіним відбулась під час святкування символу єдності всієї Європи в боротьбі за мир. Він підкреслив, що ця зустріч була організована президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером ФРН Ангелою Меркель за сприянням президента США Барака Обами.
Порошенко зауважив, що коротка зустріч відбувалась в чотиристоронньому форматі: Франція, Німеччина, Росія і Україна. Сторони, за словами Порошенка, домовились про три позиції.
“Ми обговорили перші кроки із врегулювання ситуації і план, який було запропоновано мною, президентом України, в якому передбачені кроки, які мають бути зроблені з боку Російської Федерації, які мають бути зроблені з боку України”. - сказав Порошенко.
“Попередньо ми бачимо, що можемо мати добрі шанси на реалізацію”, - додав він.
Також Порошенко зауважив, що атмосфера під час переговорів була дуже напруженою, але, незважаючи на це, є добрим фактом те, що діалог розпочався.
Крім того, Порошенко повідомив про домовленість, що найближчим часом має пролунати заява РФ про визнання результатів президентських виборів в Україні.
Читайте такожЄС добре сприйняв Порошенка, який розмовляє англійською – європейські експерти
Решту домовленостей за рішенням сторін поки не розголошують.
“Всі питання були непрості, в тому числі непростою була реакція на поставлене мною питання по поверненню Криму”, - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебував з візитом у Франції на запрошення Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році в Нормандії.