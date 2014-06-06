Порошенко домовився з Путіним про візит до Києва представника РФ для переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за підсумками свого візиту до Франції, де він зустрічався з Путіним.

За словами Порошенка, переговори розпочнуться вже цієї неділі, 8 червня.

Порошенко назвав дуже символічним те, що його перша зустріч з Путіним відбулась під час святкування символу єдності всієї Європи в боротьбі за мир. Він підкреслив, що ця зустріч була організована президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером ФРН Ангелою Меркель за сприянням президента США Барака Обами.

Порошенко зауважив, що коротка зустріч відбувалась в чотиристоронньому форматі: Франція, Німеччина, Росія і Україна. Сторони, за словами Порошенка, домовились про три позиції.

“Ми обговорили перші кроки із врегулювання ситуації і план, який було запропоновано мною, президентом України, в якому передбачені кроки, які мають бути зроблені з боку Російської Федерації, які мають бути зроблені з боку України”. - сказав Порошенко.

“Попередньо ми бачимо, що можемо мати добрі шанси на реалізацію”, - додав він.

Також Порошенко зауважив, що атмосфера під час переговорів була дуже напруженою, але, незважаючи на це, є добрим фактом те, що діалог розпочався.

Крім того, Порошенко повідомив про домовленість, що найближчим часом має пролунати заява РФ про визнання результатів президентських виборів в Україні.

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Решту домовленостей за рішенням сторін поки не розголошують.

“Всі питання були непрості, в тому числі непростою була реакція на поставлене мною питання по поверненню Криму”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебував з візитом у Франції на запрошення Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році в Нормандії.