Солдат почесної президентської варти впустив рушницю, коли Порошенко проходив до ВР

Солдат почесної варти президентського впустив рушницю в той час, коли новообраний президент України Петро Порошенко проходив червоною доріжкою до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, солдати стояли по обидві сторони червоної доріжки.

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Коли Порошенко пройшов і майже дійшов до дверей, один з солдатів, що стояв поблизу двері, спочатку випустив гвинтівку, а потім і сам нахилився, і було зрозуміло, що йому стало погано. Після цього солдата забрали.

"Петро Порошенко прибув до Верховної ради. Під час проходу по червоній доріжці біля одного з солдатів роти почесної варти впала рушниця, солдат похитнувся і мало не впав сам. Судячи з усього , сонячний удар - солдати стояли протягом години під сонцем", - зазначає журналіст Мустафа Найєм з місця події.