Терористи збили український літак над Слов'янськом з новітнього російського ПЗРК - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«Літак був уражений на висоті 4050 м ракетою 9М336, випущеної з зазначеного ПЗРК. У даний момент фрагменти ракети досліджуються українськими спеціалістами. Цей ПЗРК тільки в кінці травня цього року (практично лише тиждень тому) став надходити в підрозділи російської армії", - написав Тимчук.

Він зазначив, що на початку червня перші зразки цієї зброї прибули до підрозділу зенітного полку 98-ї повітрянодесантної дивізії (Іванівська область). Зокрема, ця інформація розміщена на сайті Міноборони РФ.

В інших підрозділах і частинах Збройних сил РФ даного ПЗРК на сьогоднішній день поки немає.

На експорт ПЗРК 9К333 «Верба» не поставлявся.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня під Слов’янськом з ПЗРК був збитий літак Ан-26, який віз невійськовий вантаж, загинули троє членів екіпажу.

Трьох людей вдалося врятувати, вони перебувають у лікарнях. Один із них - поранений.Читайте такожВ аеропорту Донецька українські силовики виявили зброю з РФ, залишену бойовиками - Аваков

Як повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов, екіпаж літака зробив усе можливе, щоб відвести літак від Слов'янська і врятувати мешканців.

Літак було збито в результатів двох пусків ПЗРК.

Ан-26 почав падати на житлові квартали Слов'янська. "Умілими діями екіпажу літак був відведений убік", - заявляє Селезньов.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи усіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.