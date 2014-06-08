У штабі АТО уточнюють, що 6 червня бойовики збили АН-30Б, який здійснював спостережний політ

"У зв'язку з тим, що у ЗМІ поширюється різна інформація щодо моделі літака, Штаб АТО уточнює, над Слов'янському був збитий літак АН-30Б а не АН-24. Літак АН-30Б проводив спостережний політ", - написав на своїй сторінці в Facebook спікер АТО Владислав Селезньов.Читайте такожТерористи збили український літак над Слов'янськом з новітнього російського ПЗРК - Тимчук

В результаті падіння літак повністю зруйнований, троє з восьми членів екіпажу врятовано, п'ятеро загинули.

Він також повідомив, що пошуково-евакуаційні заходи у точці падіння військово-транспортного літака Повітряних Сил України завершено .

Тіла всіх загиблих членів екіпажу з місця трагедії евакуйовані.