У Харкові представники різних конфесій молилися за мир в Україні

Про це повідомив журналіст Леонід Логвиненко на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз у Харкові перед дерпромом представники різних конфесій моляться за мир і спокій в Україні. Сьогодні виповнюється 100 днів, відколи люди почали молитися на бруківці, забризканій кров'ю людей під час штурму сепаратистами Харківської ОДА", - написав він.

Раніше, 24 травня в Софії Київській відбулася Молитва за Україну.

У заході взяли участь тодішній в. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, низка урядовців, а також глави церков, крім УПЦ МП.