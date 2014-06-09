У Харкові представники різних конфесій молилися за мир в Україні
09:40, 09 червня 2014Політика
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У Харкові відбулася традиційна молитва на площі Свободи.
У Харкові молилися за мир / facebook.com/leonid.logvinenko
Про це повідомив журналіст Леонід Логвиненко на своїй сторінці у Facebook.
"Зараз у Харкові перед дерпромом представники різних конфесій моляться за мир і спокій в Україні. Сьогодні виповнюється 100 днів, відколи люди почали молитися на бруківці, забризканій кров'ю людей під час штурму сепаратистами Харківської ОДА", - написав він.
Раніше, 24 травня в Софії Київській відбулася Молитва за Україну.
У заході взяли участь тодішній в. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, низка урядовців, а також глави церков, крім УПЦ МП.
Молитва в Харкові / facebook.com/leonid.logvinenko
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