У Львові знайдено мертвим відомого польського історика



Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Як зазначила Добровольська, після звернення до правоохоронних органів дружини Роберта Кувалека, було проведено заходи щодо встановлення можливого місця перебування зниклого іноземця.

Під час перевірки інформації про те, що 6 червня близько 18.00 у міський морг з однієї з центральних вулиць Львова було доставлено тіло невідомого чоловіка без ознак насильної смерті (документів, які засвідчували особу при ньому не було) віком близько 50-ти років, було встановлено, що ним є польський громадянин Роберт Кувалек, якого опізнали його близькі.

«Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Проводиться експертиза з метою встановлення причин смерті чоловіка», - зазначила Добровольська.

Тіло покійного у Польщу ще не відправили, оскільки триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 5 червня зник відомий польський історик, працівник люблінського музею „Майданек” Кувалек, який перебував у місті з групою німецьких туристів. Востаннє його бачили на площі Ринок у Львові 5 червня близько 22.00. Тоді він телефонував дружині та повідомив, що стомлений і йде до готелю. Відтоді з ним зник контакт.

Кувалек багато років їздив до Львова як гід. У місті він орієнтувався дуже добре. Минулого тижня він приїхав до міста із групою німецьких туристів. Дружина історика Ганна Кувалек 7 червня повідомила поліцію Любліна про зникнення чоловіка.

Львівська міська рада поширила звернення з проханням надати інформацію про зниклого історика до Генерального консульства Республіки Польщі у Львові.