На Донеччині звільнили викраденого активіста Демка

Про це повідомив глава донецької обласної організації ВО Свобода Ігор Славгородський у своєму Facebook.

"Сьогодні звільнений з полону Олексій Демко. Зараз він вже в безпеці. Дякую всім, хто допомагав (без прізвищ)", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області сепаратисти викрали Олексія Демка – довірену особу кандидата в президенти Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода».