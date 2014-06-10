На Донеччині звільнили викраденого активіста Демка

02:55, 10 червня 2014
Політика
0 0

На Донеччині звільнили довірену особу кандидата в президента Олега Тягнибока Олексія Демко.

Про це повідомив глава донецької обласної організації ВО Свобода Ігор Славгородський у своєму Facebook.

Допис by Ігор Славгородський.

"Сьогодні звільнений з полону Олексій Демко. Зараз він вже в безпеці. Дякую всім, хто допомагав (без прізвищ)", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області сепаратисти викрали Олексія Демка – довірену особу кандидата в президенти Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter