Заради президента "Свобода" може вийти з коаліції - нардеп

Про це у вівторок ввечері в ефірі "Свобода слова" заявив депутат-свободівець Олександр Мирний.

"Ми готові вийти з коаліції, якщо це буде потрібно президенту і нашим партнерам по коаліції. Ми готові до виборів", - сказав він.

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За словами Мирного, зміни в державі не можливі з теперішнью Верховною Радою.

Наступним кроком повинно стати закриття кордонів України з боку агресора, а вже потім почати зупиняти все те, що відбувається у містах на сході, вважає депутат.