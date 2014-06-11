Заради президента "Свобода" може вийти з коаліції - нардеп
03:20, 11 червня 2014Політика
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Партія "Свобода" може вийти з коаліції, якщо це буде необхідно президенту України.
Ради президента "Свобода" може вийти з коаліції / 0629.com.ua
Про це у вівторок ввечері в ефірі "Свобода слова" заявив депутат-свободівець Олександр Мирний.
"Ми готові вийти з коаліції, якщо це буде потрібно президенту і нашим партнерам по коаліції. Ми готові до виборів", - сказав він.
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За словами Мирного, зміни в державі не можливі з теперішнью Верховною Радою.
Наступним кроком повинно стати закриття кордонів України з боку агресора, а вже потім почати зупиняти все те, що відбувається у містах на сході, вважає депутат.
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