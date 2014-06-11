У Дмитрівці на Донеччині бойовики взяли під контроль кордон з РФ та захопили будівлю пошти

Терористи на Донбасі захопили частину російсько-українського кордону.

У Дмитрівці Шахтарського району бойовики терористичної організації "ДНР" контролюють ситуацію на російсько-українському кордоні. Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням на прес-службу облдержадмінстрації. Читайте такожВетерани, неонацисти, терористи, влада: журналісти шукали, хто ховав російських бойовиків "ДНР" Захоплено будівлю пошти. Бойовики оселяються у житлових будинках, у місцевого керівництва вимагають земельні карти (дані земельного кадастру - прим. Ред.). Населення Дмитрівки за переписом 2001 року становить 3370 осіб.

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