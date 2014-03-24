Уздовж російсько-українського кордону зосереджено 83 тисячі російських солдатів - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук сьогодні на прес-конференції.

«Ми налічили 83 тисячі осіб усіх угрупувань росіян по периметру нашого кордону», - сказав військовий експерт.

При цьому, як сказав він, «ми вважаємо маловірогідним використання збройних сил Білорусі, тому що президент Білорусі Олександр Лукашенко далеко не вітає російське вторгнення в Україну. Напрямок на Чернігів теж маловірогідний, там військове угрупування близько 4 тисяч осіб. Військова інтервенція може бути, але лише у вигляді десантних операцій і захоплення визначених стратегічно важливих об'єктів або невеликих територій». «На нашу думку, основний напрямок – це Донецьк», - повідомив військовий експерт.Читайте такожФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

Проте Тимчук вважає, що повноцінна військова операція росіян маловірогідна, оскільки «ми не бачимо пропорцій по рядах військ, щоб говорити про створення повноцінних оперативно-тактичних угрупувань, коли йде мотострілковий підрозділ, який повинен прикриватися ППО, повинні бути задіяні армійська авіація тощо – тоді можна говорити про повноцінну військову операцію. Ми цього поки не бачимо. Тому ми схиляємося до варіанту, що росіяни, якщо проводитимуть операцію, то за сценарієм, близьким до кримського».

«Місцеві сепаратисти й заслані козачки захоплюють органи влади, після цього звертаються до Росії й тут з'являються або механізовані російські війська, які діють точково, або з'являються «зелені чоловічки», які починають діяти або як місцева самооборона, або як інші примарні формування», - зазначає експерт.