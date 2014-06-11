У Донецьку погіршується криміногенна ситуація: у донеччан відбирають автомобілі і грабують на вулицях - мер
Бандити на вулицях Донецька зривають з жінок золоті прикраси. За минулий тиждень у громадян було відібрано 22 автомобіля.
Про це повідомив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає "Острів".
За словами мера, за останній тиждень було здійснено 32 пограбування.
"В основному - це золоті прикраси на вулицях... На жаль, ця тенденція триває", - сказав він.
Всього за минулий тиждень правоохоронцями зафіксовано 578 злочинів зі складом кримінального правопорушення. Читайте такожМер Донецька закликав городян захищати свої будинки, машини і право на мирне життя
Так само мер розповів, що 7 червня невідомі озброєні люди увірвалися в центральний ломбард, звідки викрали 2,7 кг золотих прикрас
Особами, які представилися активістами терористичної організації "ДНР", за минулий тиждень у громадян було відібрано 22 автомобіля, а 7 червня на шахті Скочинського бойовики викрали 720 кг вибухівки, - додав він.
Так само мер нагадав, що 9 червня 40 осіб напали на завод "Топаз" і вивезли звідти бойову техніку.