Бойовики використовують Антрацит для перекидання військового спорядження і живої сили - активіст

У місті Антрацит Луганської області сьогодні ситуація не стабілізується, а навпаки нарощується присутність іноземних бойовиків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місця події члени його громадської організації, які є очевидцями того, що відбувається.

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«Станом на сьогодні ми одержали інформацію, що в місті Антрацит, по вулиці Ростовській, 4 (Рудоремонтний завод), який знаходиться за кількасот метрів від захопленої сепаратистами райдержадміністрації, розміщуються додаткові сили сепаратистів, створюються казарми для розміщення бойовиків – підійшло підкріплення в живій силі. Тобто, в Антрациті не стабілізується ситуація а навпаки нарощується військова присутність іноземних військових підрозділів, зокрема, війська Донського», - сказав Снегирьов.

При цьому він підкреслив, що «Антрацит на сьогодні є фортпостом проросійського впливу і використовується, як перевалочна база для перекидання як військового спорядження, військової техніки, так і живої сили».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів: "Ми одержали від наших правоохоронних органів інформацію про те, що в Антрациті дещо стабілізувалася ситуація, і ми з сьогоднішнього дня відправимо до Антрацита кошти, які потрібні для виплати соціальних пільг і субсидій, і спробуємо їх довести до людей".

Він доручив міністрові внутрішніх справ Арсенію Авакову проконтролювати доставку коштів у Антрацит.

При цьому, за його словами, виплати в Сніжному і Красному Лучі потрібно заблокувати через дії терористів, які нападають на листонош і співробітників банків.