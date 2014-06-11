На Донеччині горіла ферма нового керівника Краснолиманської РДА - ЗМІ

В Артемівському районі Донецької області підпалили ферму Костянтина Матейченка, повідомляє 06274.

Відзначається, що в розпорядженні редакції опинилися фотографії одного з користувачів з пожежі на сільгосппідприємстві «Чапаєвське», яке належить керівнику обласного осередку партії «Батьківщина» Костянтину Матейченку.

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Пожежа сталася 8 червня, після призначення Матейченко на посаду керівника Краснолиманської райдержадміністрації після взяття під контроль міста силами української армії.

Як раніше повідомлялося, 5 червня тимчасово виконуючим обов'язки голови Краснолиманської районної державної адміністрації був призначений Костянтин Матейченко - голова ДОО "Батьківщина". Відповідний указ був розміщений на офіційному сайті в.о. президента України.