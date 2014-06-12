Бойовики шукають пілотів і водіїв танків, РФ готується до ескалації конфлікту - активіст

Про це заявив активіст Роман Бурко, координує проекти ІнформНапалм і Бурконьюз.

"Структурний аналіз інформації із відкритих джерел і закритих каналів Zello терористів дозволяє попередньо дати невтішний прогноз про можливість швидкої повномасштабної ескалації конфлікту з РФ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, в районі Сніжного і Луганська сконцентровані до двох механізованих бригад військ РФ, які мімікрують під місцевих бойовиків.

У Сєвєродонецьку помічені "дивні рокіровки", повідомляє Бурко.

Читайте такожШтаб АТО повідомляє про наявність у терористів двох танків, що знаходяться на озброєнні РФ - Тимчук"Кожної ночі з 00.00 до 05.00 на блокпости заступають російські спецназівці з повним бойовим укомплектуванням, у тому числі в їх розпорядженні знаходяться "голки", "мухи" і т.д. До ранку їх змінюють місцеві "гоп-стоп" команди ЛНР", - пише активіст.

Також два дні тому місцеві жителі бачили переміщення ракет на причепах, за деякими даними, це був оперативно-тактичний комплекс "Іскандер". Крім цього, у бойовиків є в наявності своя система ППО як проти армійської авіації (Голка, Стріла, Стінгер) так і проти низкольотних швидкісних цілей ЗУ, ЗКУ. Сьогодні було помічено розгортання комплексу "Мандат-Б1Е".

За відомостями очевидців, у Луганськ прибувають бойовики з Казахстану. У той же час відразу з декількох пунктів прикордонпропуску звучать тривожні відомості, наприклад, прикордонникам КПП "Бірюкове"(Свердловський р-н Луганської області) дали термінову команду зібратися і покинути територію. Водночас з боку РФ вже вишикувалася колона УРАЛов і Камазів, в яких сидять "автоматники" кавказької і казахстанської зовнішності, пише Бурко.

Читайте такожТерористи окопалися в Сніжному через стратегічний завод авіапрому - активістТакож Бурко заявляє, що по каналах бойовиків був оголошений терміновий набір пілотів Л-29; Л-39; МІ-2; КА-26 і водіїв танків Т-72.

Вранці 12.06.14 із Сніжного повідомили, що біля Пенсійного фонду стоять два танки Т-72, пригнані вночі з Росії.

"Все вищесказане дає можливість припустити, що РФ вже підготувалася до масштабної загальновійськової операції", - вважає активіст.