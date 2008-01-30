Богатирьова не йме віри українцям у Москві?

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що переконалася у збереженні фондів Бібліотеки української літератури в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, як сказала Р.БОГАТИРЬОВА журналістам під час відвідин цієї бібліотеки, сьогодні вона переконалася в тому, що ніякого знищення фондів немає.

«Все в ідеальному порядку. Нарощується кількість книг», - зазначила секретар РНБО.

Коментуючи скандал у пресі, що виник навколо бібліотеки, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила: «Немає ні краплі сумніву в тому, що ці деталі затьмарюють хорошу роботу бібліотеки».

Вона висловила подяку уряду Москви, Посольству України в РФ, а також колективу бібліотеки за підтримку.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, з боку України завжди має бути підтримка подібних установ.

Також вона не виключила, що в рамках свого візиту до Росії Президент України Віктор ЮЩЕНКО 12 лютого відвідає цю бібліотеку.

Як повідомляв УНІАН, українські організації в Росії неодноразово закликали українські і російські власті не допустити знищення Бібліотеки української літератури в Москві. Вони повідомляли про проблеми з приміщенням і кадрами, а також про політичні провокації проти бібліотеки.

Зокрема, на початку листопада 2007 року понад 300 читачів і співробітників Бібліотеки української літератури попросили Президента Росії Володимира ПУТІНА звернути увагу на складну ситуацію, що склалася навколо установи і в ній безпосередньо.

20 листопада регіональна громадська організація «Українці Москви» заявила про знищення унікального газетного фонду Бібліотеки української літератури в Москві.

*** Бібліотека української літератури відновила свою роботу (на правах відділу однієї з бібліотек Москви) 17 грудня 1989 року. 19 грудня 2000 року уряд Москви прийняв постанову про створення державного закладу культури «Бібліотека української літератури». У 2004-2006 роках за рахунок коштів інвестиційної програми Москви було проведено роботи з впорядкування приміщень нової будівлі, завдяки чому бібліотека одержала приміщення загальною площею 607 квадратних метрів. В даний час бібліотека – єдиний в Російській Федерації державний український бібліотечний комплекс.