Тимошенко введе табу на дорогі авто

Тимошенко заборонить високопосадовцям купувати автомобілі дорожче 100 тисяч доларів.

Це означає, що автопарк Кабміну не поповнюватиметься новими «мерседесами» найпрестижнішого S-класу або іншими машинами. Таке обмеження витрат на покупку машин торкнеться не тільки міністрів, але глави Секретаріату, пише "Дело".

Рішення про це Кабмін має намір затвердити найближчим часом. «Поки в Україні залишаються бідні люди, члени уряду не купуватимуть такі дорогі автомобілі», - повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро Крупко. Він буде головним доповідачем з цього питання на засіданні уряду. Проте, діючим міністрам не заборонять користуватися дорогими іномарками, які дісталися їм у спадок від Кабміну Януковича.

Вперше ліміти на купівлю дорогих автомобілів ввів перший віце-прем`єр Юрій Єхануров у 2001 році. Але Віктор Янукович, який вдруге став прем`єром у 2006-му, обмеження зняв. У нинішньому Кабміні на це питання зовсім інше бачення. «Якщо подивитися на уряд Франції, там на «мерседесах» S-класу не їздять, - пояснює міністр Кабінету Міністрів Петро Крупко. - Навіть в Америці ви такого не побачите. А у нас неначе найбагатша країна». На думку чиновника, хороший представницький седан можна купити і дешевше, ніж за півмільйона гривень. Це може бути автомобіль тієї ж знаменитої німецької марки, але класом нижче.

Депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш, власник автомобільної корпорації «АИС», взагалі вважає, що держслужбовці повинні їздити на автомобілях вітчизняного виробництва або, принаймні, складання. «За півмільйона можна купити «мерседес» Е-класу, «ауді» А-6, «тойоту», є відмінні варіанти «фольксвагена», - порахував він. Але спершу, упевнений депутат, потрібно провести ревізію потреб уряду в закупівлі нових автомобілів. «Може, сенсу обговорювати це питання немає, а варто накласти мораторій на купівлю машин Кабінетом Міністрів», - міркує Святаш.

До речі, лідер політичної сили, яку представляє Святаш, Віктор Янукович під час свого прем`єрства регулярно піклувався про оновлення автопарку Кабміну, відзначає видання. Тому підлеглим Тимошенко дісталося не одне розкішне авто. Так, з серпня 2006 року по серпень 2007-го уряд витратив на покупку машин близько 14 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зокрема, було придбано два броньовані автомобілі «мерседес» S-класу останньої моделі для Віктора Януковича, а також ще п`ять неброньованих автомобілів.

Найскандальнішим випадком з машинами для високопоставлених чиновників стала купівля «мерседеса» S-класу для екс-міністра економіки Анатолія Кінаха. Ця машина обійшлася державі майже в мільйон гривень. Авто має двигун об`ємом 5,5 літра, 10 подушок безпеки і підігрів задніх сидінь.

У 2006 році в таку ж суму обійшовся новий «мерседес» для тодішнього глави НАК «Нафтогаз України» Олексія Івченка. За інформацією «Української правди», машина була обладнана вмонтованими масажними кріслами. Тоді з приводу цієї покупки розгорівся скандал і президент Віктор Ющенко поставив вимогу продати автомобіль.

Будучи прем`єр-міністром, в автомобільному скандалі «засвітився» і нинішній міністр оборони Юрій Єхануров. За рішенням його уряду, в травні 2006 року був придбаний броньований «мерседес» вартістю 3,3 мільйона бюджетних гривень. Сам Єхануров на критичні зауваження відповідав, що купив машину не для себе, а для наступника, оскільки «мерседес» потрапив в автопарк Кабміну вже після парламентських виборів-2006.