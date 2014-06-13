Рада ЄС 23 червня знову обговорить ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, це питання внесено до порядку денного засідання ради, яке пройде під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон.

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Очікується, що за результатами обговорення будуть ухвалені висновки, а також рішення щодо концепції для місії ЄС з питань загальної політики безпеки та оборони для підтримки реформи цивільного сектору безпеки.

Крім того, Рада ЄС обговорить «Південне сусідство» у світлі кризи у Сирії, у тому числі ситуацію після президентських виборів, що відбулися 3 червня, та вивчить можливості для політичного врегулювання кризи.

У порядок денний засідання Ради ЄС також внесено питання Лівії.