В Авдіївці бойовики викрали офіцера Збройних Сил

Про це повідомила дружина офіцера, яку в момент викрадення Роман Лубенцов намагався відправити з зони АТО, йдеться в інформації на сторінці Міноборони у Facebook.

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"Зараз зв'язку з офіцером немає. Бойовики жодних вимог не висували. Зараз робиться все можливе для пошуку та визволення нашого військовослужбовця з полону", - йдеться в повідомленні.

Рівно тиждень тому за аналогічних обставин у м. Артемівськ відбулася спроба викрадення командира однієї з військових частин Донецького гарнізону полковника Володимира Чеботок. На щастя, військовослужбовці частини вчасно прибули на допомогу своєму командиру і відбили його у бойовиків. Під час протистояння полковник отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.