В Авдіївці бойовики викрали офіцера Збройних Сил
Сьогодні, 14 червня, близько 13.00 в місті Авдіївка п'ять озброєних бойовиків захопили в полон заступника начальника Командного пункту зенітного ракетного дивізіону майора ЗС України Лубенцова Романа Олександровича.
Про це повідомила дружина офіцера, яку в момент викрадення Роман Лубенцов намагався відправити з зони АТО, йдеться в інформації на сторінці Міноборони у Facebook.
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"Зараз зв'язку з офіцером немає. Бойовики жодних вимог не висували. Зараз робиться все можливе для пошуку та визволення нашого військовослужбовця з полону", - йдеться в повідомленні.
Рівно тиждень тому за аналогічних обставин у м. Артемівськ відбулася спроба викрадення командира однієї з військових частин Донецького гарнізону полковника Володимира Чеботок. На щастя, військовослужбовці частини вчасно прибули на допомогу своєму командиру і відбили його у бойовиків. Під час протистояння полковник отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.