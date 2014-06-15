Лавров поскаржився главам МЗС Німеччини і Франції на протест біля посольства РФ в Києві

В ході телефонної розмови з главою МЗС Німеччини Сергій Лавров висловив особливу стурбованість у зв'язку з «нападом» на російське посольство в Києві і реакцією на це західних партнерів, які відмовилися засудити цей акт в рамках Ради Безпеки ООН.

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У той же час глава МЗС Росії і міністр закордонних справ Франції обмінялися думками з питань, пов'язаних з роботою в Раді Безпеки ООН над проектом резолюції, націленої на сприяння врегулювання кризи в Україні. Також Сергій Лавров висловив обурення бездіяльністю української влади, яка допустила свавілля перед посольством Росії у Києві. Лоран Фабіус відповів, що французька сторона має намір зробити в цьому зв'язку відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня біля посольства Росії в Україні відбулася акція протесту , яка почалася після того, як російські найманці і терористи збили український літак Іл-76 з 49 військовослужбовцями в Луганську.

МВС відкрило кримінальне провадження за статтею "хуліганство" за фактом минулих 14 червня подій під посольством Росії в Україні.