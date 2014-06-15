МВС порушило справу щодо подій біля посольства Росії в Києві
16:00, 15 червня 2014Суспільство
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МВС порушило справу за фактом подій, які відбулись 14 червня під будівлею посольства Росії в Україні.
МВС відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 4 років.
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«Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального злочину», - повідомляє Головне управління МВС у Києві.
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