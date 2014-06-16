Порошенко затвердив новий склад РНБО

Президент України Петро Порошенко затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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До складу РНБО увійшли президент України, голова Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь, в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, в.о. міністра оборони Михайло Коваль, голова Національного банку України Степан Кубів (за згодою), глава Адміністрації президента України Борис Ложкін, в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький (за згодою), голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, секретар РНБО Андрій Парубій, міністр юстиції Павло Петренко, голова Верховної Ради Олександр Турчинов (за згодою), міністр фінансів Олександр Шлапак, перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.