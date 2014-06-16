Рада повернула на доопрацювання подання про позбавлення Олійника і Калетника недоторканності

Про це на засіданні погоджувальної ради фракцій парламенту повідомив Олександр Турчинов, передає LB.ua.

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За словами спікера, комітет розглянув питання щодо депутатів Олійника і Калетника і прийняв рішення повернути прокуратурі на доопрацювання ці подання. Це рішення комітет аргументував тим, що Генпрокуратура надала недостатньо доказів для зняття недоторканності, - сказав Олександр Турчинов, пообіцявши звернутись до Генпрокуратури, щоб вона якомога швидше допрацювала ці подання.

Нагадаємо, 3 червня Генеральна прокуратура внесла до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з Володимира Олійника(позафракційний) таІгоря Калетника (фракція Комуністичної партії). Володимир Олійник був співавтором так званих "законів про диктатуру" від 16 січня, а тодішній перший віце-спікер Ігор Калетник домігся їх прийняття, незважаючи на порушення регламенту.