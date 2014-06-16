Рада повернула на доопрацювання подання про позбавлення Олійника і Калетника недоторканності
Комітет Верховної Ради з питань регламенту повернув на доопрацювання до Генеральної прокуратури подання про позбавлення недоторканності депутатів Володимира Олійника та Ігоря Калетника.
Про це на засіданні погоджувальної ради фракцій парламенту повідомив Олександр Турчинов, передає LB.ua.
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За словами спікера, комітет розглянув питання щодо депутатів Олійника і Калетника і прийняв рішення повернути прокуратурі на доопрацювання ці подання. Це рішення комітет аргументував тим, що Генпрокуратура надала недостатньо доказів для зняття недоторканності, - сказав Олександр Турчинов, пообіцявши звернутись до Генпрокуратури, щоб вона якомога швидше допрацювала ці подання.
Нагадаємо, 3 червня Генеральна прокуратура внесла до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з Володимира Олійника(позафракційний) таІгоря Калетника (фракція Комуністичної партії). Володимир Олійник був співавтором так званих "законів про диктатуру" від 16 січня, а тодішній перший віце-спікер Ігор Калетник домігся їх прийняття, незважаючи на порушення регламенту.