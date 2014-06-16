У Брюсселі засуджують атаку на Посольство РФ у Києві

Брюссель засудив атаку на Посольство Росії в Києві і закликав українську владу гарантувати необхідну безпеку.

Про це у понеділок на брифінгу в Європейській комісії заявила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич, передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.

"Ми засуджуємо атаку на Посольство Росії в Києві та закликаємо українську владу вжити необхідні кроки, виконати своі зобов'язання та гарантувати безпеку посольства", - зазначила вона позицію ЄС з цього питання.

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Представник Єврокомісіі Піа Аренкілде Хансен у свою чергу нагадала позицію президента ЄК Жозе Мануеля Баррозу щодо ситуації в Україні, згідно з якою "дуже важко припинити вогонь, важливо роззброїти сепаратистські угрупування, зупинити постачання зброї та нелегальних бойовиків". "Повинні бути вжиті заходи для деескалації ситуації", - наголосила вона.

Крім того, Косьянчич нагадала, що 23 червня у Люксембурзі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, де Україна буде на порядку денному. "Наприкінці цього ж тижнями у Брюсселі будуть зустрічатися глави держав та урядів країн ЄС. Вони також будуть говорити про цю ситуацію і визначати, якою має бути позиція ЄС", - сказала представник Ештон.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські збройні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ постачається військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

У даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

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14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Того ж дня біля посольства Російської Федерації в Україні відбулася акція протесту проти агресивної політики Кремля і російської підтримки дій терористів і сепаратистів, які призводять до загибелі українських громадян і військовослужбовців.

Мітингувальники закидали посольство яйцями з зеленкою, побили вікна і попсувати автомобілі посольства.

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Міністерство закордонних справ України офіційно заявило, що обурення протестувальників, які прийшли під стіни посольства Росії в Києві на акцію проти агресивної політики Кремля, було використано для спроб провокаційних дій, що не відповідають усталеним нормам дипломатичних зносин і захисту дипломатичних установ.

Міністерство внутрішніх справ України відкрило кримінальне провадження за статтею "хуліганство" за фактом подій під посольством РФ в Україні.