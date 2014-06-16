На кордонах з Україною зосереджено 41,5 тис. російських військових - Парубій

Поблизу державного кордону України зосереджено 16 тис. російських військовослужбовців, на території Криму - до 22 тис. військовослужбовців і на території Придністров’я - до 3,5 тис. російських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій на прес-конференції.

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За його словами, «війська ЗС Росії, які зосереджені поблизу державного кордону України, нараховують 16 тис. військовослужбовців, також на території Криму зосереджено до 22 тис. військовослужбовців, і на території Придністров’я до 3,5 тис. військовослужбовців, які готові перейти до більш активних дій».

«У нас є інформація, що 15 червня Збройні сили РФ до прикордонного з Україною району передислокували підрозділи 76-ї Псковської десантно-штурмової дивізії, а також 4 військово-транспортними літаками Іл-76 здійснено перекидання особового складу, близько 150 військовослужбовців і техніки», - сказав секретар РНБО. За його словами, вони знаходяться за 20 км від України.

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«Крім того, планується відправка до прикордонних з Україною районів РФ батальйонів тактичної групи берегової оборони військ Північного флоту Міноборони Росії», - сказав Парубій.