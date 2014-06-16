Ярема: Найбільше українських військовослужбовців загинуло не в боях

Про це в ефірі "Свобода слова" заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема.

"В основному вони загинули тоді, коли перебували в літаку, гелікоптері, спали. Але дуже мало загинуло в боях, на відміну від терористів. Тобто професійний рівень нашої армії та Національної гвардії надзвичайно високий", - зазначив Ярема.

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Чиновник зазначив, що керівництво має зробити організаційні висновки, зокрема, щодо організації безпеки під час доставки людей.

За його словами, за час проведення антитерористичної операції на Сході України загинуло 125 військовослужбовців: 95 військових Збройних сил України, 22 співробітники органів внутрішніх справ, СБУ та прикордонники.