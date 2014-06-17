МЗС: Україна має право на односторонню демаркацію кордону з Росією

Україна має право на односторонню демаркацію українсько-російського кордону, оскільки Росія блокує процес демаркації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"На жаль, російська сторона свідомо блокує процес демаркації, який розпочався 7 листопада 2012 року відкриттям першого прикордонного знаку в районі стику кордону України, Росії та Білорусі. Тому українська сторона має повне право на дії, які не суперечать предмету чинних двосторонніх українсько-російських договорів з питань кордону, а саме позначення лінії державного кордону в односторонньому порядку з своєї території", - сказав Перебийніс.

Читайте такожПісля анексії Криму Росія "згадала" про закони при демаркації кордону

За його словами, Росія використовувала односторонній підхід до демаркації кордону з Естонією, Литвою та Грузією.

У зв’язку з цим, наголосив Перебийніс, протести Росії щодо демаркації Україною в односторонньому порядку українсько-російського кордону будуть свідчити про подвійні стандарти.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення встановити інженерні споруди для захисту кордону України з Росією.

“Ухвалено рішення про будівництво інженерних споруд вздовж нашого кордону і невідкладні заходи для розвідки з нейтралізації диверсантів, які проходять на територію України”, - підкреслив Парубій.

Читайте такожУкраїна проведе односторонню демаркацію та побудує інженерні споруди на кордоні - РНБО

За його словами, РНБО доручила Кабінету міністрів організувати односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону, забезпечити його необхідним інженерно-технічним облаштуванням відповідно до існуючого рівня загроз національній безпеці.

Сьогодні, 17 червня, голова комітету у міжнародних справах Держдуми РФ Олексій Пушков заявив, що РФ не визнає односторонньої демаркації українсько-російського кордону.

Читайте такожУкраїна може закрити пункти пропуску на кордоні з Росією - РНБО

*** У цілому довжина сухопутної ділянки українсько-російського кордону становить майже 1975 кілометрів.

На українсько-російському кордоні з 7 листопада 2012 року працювала спільна демаркаційна комісія. Перший прикордонний знак на кордоні України і Росії встановлено поблизу населеного пункту Сеньківка в Чернігівській області.