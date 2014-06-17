Коломойський та Джемілєв підписали меморандум про співпрацю

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв підписали меморандум про співпрацю між Дніпропетровською областю та кримськотатарським народом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську під час підписання меморандуму був присутній керівник представництва верховного комісару в справах біженців ООН в Україні, Молдові та Білорусі Олдріха Андрисека.

Метою підписаного меморандуму є розвиток і зміцнення відносин на принципах довіри і взаємної допомоги між кримськотатарським народом і жителями Дніпропетровщини.

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Зокрема підписанти меморандуму домовилися проводити спільні наукові та науково-практичні конференції з питань історії, мови, освіти та культури, реалізовувати спільні проекти, що сприятимуть розвитку молоді кримськотатарського народу та молоді Дніпропетровської області.

Також згідно з меморандумом, на території області буде забезпечено право і найширші можливості кримськотатарського народу в культурному процесі. Будуть створені необхідні умови для складання зовнішнього незалежного оцінювання та вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів, розташованих у Дніпропетровській області, а також переведення на навчання до вишів регіону студентів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Меморандум засвідчує всебічну підтримку сім'ям, які прибули на тимчасове проживання на Дніпропетровщину з території АР Крим та Севастополя. Меморандум спрямований на підтримку та сприяння розвитку економічних, політичних, соціальних, культурних та інших зв'язків з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим а також підтримку добросусідських відносин з меджлісом кримськотатарського народу.

Особливим пунктом у меморандумі є заява про підтримку кримськотатарського народу, як корінного народу Кримського півострова у боротьбі за повернення АР Крим у склад суверенної і незалежної української держави.

Коментуючи підписання меморандуму, Коломойський заявив, що документ передбачає вирішення різної складності питань кримських татар — від складання ЗНО до розміщення на Дніпропетровщині тимчасово переміщених осіб.

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Губернатор також заявив, що разом з Джемілєвим має намір звернутися до Міністерства освіти України, щоб всім бажаючим випускникам у Криму видати українські атестати про освіту і дати можливість вступати до українських вишів.

За словами Джемілєва, у підписаному меморандумі мова йде, в основному, про односторонню допомогу Дніпропетровської області кримськотатарському народу.

Він також висловив впевненість, що в майбутньому Крим стане частиною української держави. “Ми над цим працюємо”, - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у березні 2014 року, зневажаючи всі міжнародні договори, анексувала українські Крим і Севастополь.