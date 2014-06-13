Коломойський запропонував Порошенку за свій рахунок звести загородження на кордоні з Росією

Інженерний проект та техніко-економічне обґрунтування Дніпропетровська ОДА передала на затвердження до адміністрації президента, передає "Цензор.НЕТ".

Читайте такожПорошенко заявив Путіну про неприпустимість перетину кордону танками з РФ

За словами голови ОДА, "мирну Фінляндію від Сталіна врятувала "лінія Маннергейма". Таку лінію повинна побудувати і Україна, щоб захистити себе від Путіна. Стіна на кордоні Ізраїлю дозволяє ефективно відбивати атаки терористів".

Проект укріплювальної загорожі передбачає установку протягом 5-6 місяців суцільного металевого паркану з високоміцної сталі з колючим дротом. Підходи до загорожі повинні перегороджуватись ровами і колючим дротом як з російської, так і з української сторін, щоб виключити доступ до загорожі мирних жителів і тварин. Ширина і глибина ровів повинні забезпечити їх недоступність для автотранспорту і бронетехніки.

Закритий для проникнення випадкових людей простір між ровами і загорожею має бути оснащений сигнальними та протипіхотними мінами. По металевому паркану може бути пропущений електричний струм.

Загорожа буде прикриватися мотоманевровими групами українських військ, прикордонниками і Нацгвардією. При наявності таких капітальних споруд збройні сили зможуть відсікти терористів від російських баз і зупинити приплив найманців, зброї та боєприпасів через українсько-російський кордон.

Читайте такожІноземні найманці перетинають український кордон під прикриттям авіації російських ВПС - Тимчук

Вартість установки укріплювальної загорожі вздовж 1920 км державного кордону складе близько 50 млн євро. Загальна вартість інженерних робіт по створенню такого загородження складе 100 млн євро. Передбачається, що всі роботи будуть здійснювати українські підприємства.

Значну частину інженерних робіт по будівництву укріплення готовий профінансувати благодійний фонд "Дніпро-1" при фінансовій підтримці держави та згоді президента. У фонді висловили готовність виконати весь обсяг робіт з будівництва укріплювальної загорожі вздовж державного кордону на території трьох областей. У фонді зазначили, що для цього необхідно затвердження верховного головнокомандувача.