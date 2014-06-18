Побудувати захисну споруду на кордоні з РФ вкрай складно - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов.

“Що стосується ініціативи, то вона дуже цікава і перспективна. На даний час реалізувати її дуже складно”, - зауважив Астахов.

За його словами, деякі ділянки кордону обстрілюються з мінометів і гранатометів, і тому необхідно спочатку зафіксувати кордон як українську територію, а вже потім удосконалювати його охорону.

“Як тільки це буде зроблено, можна говорити про якісь ініціативи”, - сказав Астахов.

Читайте такожМіністр оборони розповів, коли буде відновлено контроль на кордоні з РосієюНа його думку, сума коштів буде як мінімум у десятки разів більшою, ніж озвучена. Він нагадав, що на кордоні між Ізраїлем та Палестиною така стіна будується вже 10 років, і будівництво ще не завершено. “На її побудову витрачено величезні кошти. Чи готова Україна на даному етапі знайти таке фінансування, є певні сумніви”, - додав Астахов.

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпропетровської ОДА Коломойський запропонував президенту України Петру Порошенку концепцію побудови на кордоні між Україною та Росію захисної споруди протяжністю 1974 км.

За словами заступника голови ОДА Бориса Філатова, "Дніпропетровська ОДА і Коломойський пропонують за свій рахунок, у вигляді приватного партнерства з державою, побудувати на кордоні між Україною та Росією захисну споруду. Ми надіслали концепцію цього проекту до Адміністрації президента України”. За його словами, мінімальна вартість захисної споруди на кордоні становитиме 100 млн євро.

"Це не буде така ж потужна захисна споруда, як, наприклад, в Ізраїлі. Це також не означає, що “стіна” має вирішити всі проблеми на кордоні. Це одна із частин комплексного питання захисту державного кордону України”, - наголосив Філатов.

Читайте такожУкраїна проведе односторонню демаркацію та побудує інженерні споруди на кордоні - РНБОЗа словами заступника голови ОДА Олексія Буріка, споруда матиме вигляд двометрової металевої сітки, скріпленої металевими стовпами. Зверху планується встановити 25-сантиметрову огорожу з колючого дроту.

Для виконання зазначеного проекту потрібно 5-7 місяців.