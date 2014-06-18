Близько 200 терористів захопили факультет Донецького юридичного інституту - МВС

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні відзначається, що 17 червня на територію факультету підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції Донецького юридичного інституту, яка розташована в Будьонновському районі м. Донецька, проникли невідомі озброєні особи в кількості приблизно 200 чоловік. В даний час територія факультету перебуває під їхнім контролем. Під час захоплення курсантів на факультеті не було, на території здійснювалися ремонтні роботи з підготовки приміщень для проведення вступної кампанії, початку нового навчального року і проведення табірного збору.

Читайте такожУ Луганську бойовики розстріляли двох інкасаторів Будьонновським РВ Донецького ГУ ця подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 341 ч. 1 ККУ (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

На головній території Донецького юридичного інституту, яка розташована в Київському районі Донецька, навчальний процес здійснюється в штатному режимі із забезпеченням відповідних заходів безпеки.

Курсанти факультетів інституту перебувають на навчальній практиці.