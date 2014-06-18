У Маріуполі затримано керівника однієї з бойових груп терористів на прізвисько «Боксер»

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у затриманих вилучено вогнепальну зброю, яку раніше було викрадено під час нападу на військову частину у Маріуполі.

Триває робота з остаточного знешкодження терористів, сепаратистів та членів організованих злочинних груп на території міста.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня спецгрупою МВС було затримано керівника штабу так званої «Донецької народної республіки» по Маріуполю, 46-річну громадянку Г., яку сепаратисти в своїх колах називали «баба Наташа», та одного з активних терористів.Читайте такожУ Маріуполі військові затримали 12 бойовиків банди "Чечена"

Під час затримання вказані особи вчинили озброєний опір з використанням автоматичної вогнепальної зброї та гранатами намагалися підірвати співробітників карного розшуку.

Також 17 червня бійці Національної гвардії затримали трьох підозрюваних в організації терористичних дій в Маріуполі.

13 червня українські силовики провели в Маріуполі операцію з ліквідації терористів. Операція пройшла успішно, було затримано більш як 30 терористів.