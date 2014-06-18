Міноборони: батальйон “Айдар” самостійно вирішив штурмувати позиції бойовиків у Луганську і потрапив у засідку

Про це йдеться у коментарі в.о. міністра оборони Михайла Коваля, переданому агентству УНІАН.

Вчора, 17 червня 2014 року, керівництвом батальйону територіальної оборони “Айдар”, особовий склад якого залучений до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, самовільно, без погодження і координації своїх дій з керівництвом АТО, було прийнято рішення щодо самостійного штурму терористичних угруповань, які дислокуються в місті Луганськ, йдеться у повідомленні.Читайте такожПарубій підтвердив загибель 4 бійців "Айдара" в боях під Луганськом

Під час маршу бійці батальйону потрапили у засідку, яку влаштували бойовики. Терористи вели шквальних вогонь з автоматичної зброї та гранатометів.

Прийнявши нерівний бій, бійці батальйону “Айдар” викликали підкріплення в штабі АТО.

Керівництвом штабу було прийняте негайне рішення щодо надання допомоги батальйону. До місця зіткнення з бойовиками було відправлено дві бойові оперативні групи, наголошують у Міноборони.

Внаслідок запеклої сутички, втрати серед українських військовослужбовців є вбиті та поранені.

Терористи також понесли численні втрати, кількість яких уточнюється.

Міністерство оборони України офіційно заявляє, що зазначений випадок стався через не санкціоноване прийняття рішення командуванням батальйону “Айдар” на проведення активних бойових дій.Читайте такожБатальйон «Азов» вимагає сміливих наказів

З огляду на факти самовільного прийняття рішень, нескоординованості своїх дій з керівництвом АТО, оборонне відомство виступило з пропозицією щодо оперативного підпорядкування батальйонів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, керівництву АТО.