Порошенко підписав зміни до законів про боротьбу з тероризмом

Як повідомляє прес-служба президента, документом внесено зміни до Законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про Збройні Сили України», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації».

Ці зміни мають забезпечити вирішення проблем відновлення в повному обсязі правопорядку та належного режиму функціонування органів державної влади, гарантування безпеки життя та здоров'я громадян, припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористів.

Читайте такожЛідер донецьких терористів відкидає мирний план Порошенка - ЗМІ

Змінами до законів передбачено проведення в рамках антитерористичної операції комплексу скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, змінення масштабу проведення антитерористичної операції, мінімізації її наслідків, забезпечення безпеки населення; суттєве розширення повноважень суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.

Також законом закріплено права спеціальних підрозділів та підрозділів особливого призначення суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.

Крім того, законом визначено зміну порядку формування Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України, до складу якої, крім інших посадових осіб, входитимуть визначені президентом України будь-які інші посадові особи.