ПР підтримала ініціативу Порошенка про припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться в поширеній заяві Партії регіонів.

«Першим кроком на шляху до відновлення миру в Україні могла б стати зустріч на вищому рівні – президентів України і Росії. Необхідно виробити двосторонній план, швидко і ефективно реалізувати його», - пропонують в ПР.

Наступним кроком, вважають в Партії регіонів, може стати щільний контроль над непорушністю українсько-російського кордону. Це питання також може бути обговорене на зустрічі президентів України і Росії.

Разом з тим у Партії регіонів переконані, що будь-які розмови про введення воєнного стану на Донбасі породжують все більшу тривогу і паніку серед людей на сході України.

«Введення воєнного стану завершилося б повною гуманітарною катастрофою для жителів Донбасу, зі всіма наслідками, що випливають. Воєнний стан лише посилив би трагедію України і Донбасу. Натомість необхідно робити все, щоб навіть в нинішніх умовах допомагати людям на Донбасі в їхніх щоденних життєвих потребах», - говориться в заяві.

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Партія регіонів повідомляє, що бере на себе організацію і всі витрати з перевезення випускників шкіл Донбасу до міст, де їм буде надана можливість здати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Тільки у Донецькій області, як наголошується, 22 тисячі випускників шкіл.

У ПР відзначають, що на сьогодні ведуться переговори з Міністерством освіти України про спрощену процедуру здачі ЗНО для випускників Донбасу. Відразу після завершення переговорів на сайті партії та фракції в парламенті будуть розміщені телефони, за якими бажаючі здати ЗНО можуть звернутися і одержати допомогу з цього питання.

«Партія регіонів однозначно виступає за відновлення миру на Донбасі; за Донбас у складі єдиної держави, яка гарантувала б людям спокійне життя і широке самоврядування для регіональних громад», - говориться в заяві.