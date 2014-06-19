Сили АТО продовжують звужувати кільце навколо терористів - Селезньов

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник АТО Владислав Селезньов.

"В деяких населених пунктах тривають запеклі зіткнення. Сили АТО мають справу з навченими бойовиками і найманцями з Росії. Незважаючи на високу кваліфікацію та підготовку бойовиків, українські військовослужбовці, які за час проведення АТО придбали значний бойовий досвід, демонструють ефективні результати в зіткненнях з російськими бойовиками", - зазначив він.

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Доказом професіоналізму сил АТО, за словами Селезньова, є великі втрати на боці терористів.

"Результатом превентивних дій підрозділів АТО у бойовиків кожен раз вилучаються російські зразки зброї", - додав він.