Сили АТО продовжують звужувати кільце навколо терористів - Селезньов

02:21, 19 червня 2014
Політика
0 0

На Донбасі сили АТО продовжують виконувати завдання з відновлення миру та правопорядку, звужуючи кільце навколо бойовиків і блокуючи  їх в населених пунктах і районах.

Фото Олександр Клименко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник АТО Владислав Селезньов.

"В деяких населених пунктах тривають запеклі зіткнення. Сили АТО мають справу з навченими бойовиками і найманцями з Росії. Незважаючи на високу кваліфікацію та підготовку бойовиків, українські військовослужбовці, які за час проведення АТО придбали значний бойовий досвід, демонструють ефективні результати в зіткненнях з російськими бойовиками", - зазначив він.

Читайте такожУкраїнські танки в зоні АТО ремонтуватимуть виїзні бригади заводу імені В. О. Малишева

Доказом професіоналізму сил АТО, за словами Селезньова, є великі втрати на боці терористів.  

"Результатом превентивних дій підрозділів АТО у бойовиків кожен раз вилучаються російські зразки зброї", - додав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter