Російські журналісти були на місці вибуху газопроводу на Полтавщині вже за 10 хвилин
09:52, 19 червня 2014Політика
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Російські журналісти дісталися до місця вибуху газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" в районі села Красне Полтавської області за 10 хвилин.
Кабмін підозрює диверсію / ГСЧС
Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. "Рівно 10 хвилин знадобилося "журналістам" Russia Today, щоб опинитися на місці вибуху газопроводу в малопримітній місцевості в глибині Полтавської області. Як кажуть, їхали-їхали, зупинилися пограти на роялі, а тут і він, стоїть собі в кущах", - заявив чиновник.
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Нагадаємо, що 17 червня стався вибух на газопроводі "Уренгой - Помари - Ужгород" в районі села Красне Полтавської області, передає ТСН.
Прем'єр Арсеній Яценюк підозрює, що вибух на газопроводі був диверсією проти України.
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