Російські журналісти були на місці вибуху газопроводу на Полтавщині вже за 10 хвилин

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. "Рівно 10 хвилин знадобилося "журналістам" Russia Today, щоб опинитися на місці вибуху газопроводу в малопримітній місцевості в глибині Полтавської області. Як кажуть, їхали-їхали, зупинилися пограти на роялі, а тут і він, стоїть собі в кущах", - заявив чиновник.

Читайте такожАваков: Газопровід вибухнув через зовнішнє втручання

Нагадаємо, що 17 червня стався вибух на газопроводі "Уренгой - Помари - Ужгород" в районі села Красне Полтавської області, передає ТСН.

Прем'єр Арсеній Яценюк підозрює, що вибух на газопроводі був диверсією проти України.