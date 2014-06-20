СБУ оцінює кількість терористів і бандитів на Донбасі в 4,5 тисячі

Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в інтерв'ю газеті «День».

”Ми знаємо про походження, кількість та розміщення російських офіцерів, диверсантів, найманців, зрадників із міліції та СБУ. Наприклад, найманці-бойовики «казаков Козицына» - близько 300, криміналітет колишнього українського прапорщика Мозгового налічує до 400 озброєних бандитів. У сукупності кількість таких угруповань терористів і бандитів на Донбасі – 4,5 тисячі. І їхнє постійне поповнення з Росії - ключова загроза національній безпеці України. Саме це не дає змоги врегулювати ситуацію та відновити мирне життя”, - зазначив голова СБУ.