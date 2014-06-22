У Росії побачили зниження потоку біженців з України
10:44, 22 червня 2014Політика
0 0
Потік людей з України значно скоротився, розповів представник прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області.
Прикордонний знак на українсько-російському державному кордоні
Кількість біженців з України в Ростовську область значно скоротилася-за ситуації, що склалася в Україні в останні дні, повідомляють РИА Новости .
"Однак потік людей з України значно скоротився", - сказав представник прикордонного управління ФСБ Росії по регіону. Читайте такожУ Росії четвертий день не можуть домовитися про кількість "українських біженців"
Співрозмовник привів у приклад пункт пропуску "Куйбишеве", де кордон за добу перейшло всього 20 осіб, хоча раніше переходило набагато більше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter