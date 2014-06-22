У Харкові перенесли місце проведення віча через небезпеку провокацій

Як передає кореспондент УНІАН, учасники віча, які на 18:00 зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку, перемістилися організованою пішою ходою на площу Конституції. Причиною переміщення стало те, що на площі Свободи, яка неподалік пам’ятника Шевченку, де, власне, мало відбутися віче, ще залишаються після свого мітингу прихильники Антимайдану.

Читайте такожУ Харкові провели спільну ходу комуністи та російські націоналістиКілька сотень учасників Народного віча у супроводі правоохоронців, уславлюючи Героїв Небесної сотні, патріотів Донбасу та українських військових, прийшли до пам’ятника Незалежності на площі Конституції.

Тут і має відбутися віче.

Охорону громадського порядку здійснюють кілька сотень правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 300 активістів Антимайдану провели мітинг-реквієм в пам'ять про загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Він відбувся перед пам'ятником Леніну на площі Свободи.

Його учасники тримали плакати: «Харків, вставай на боротьбу з україно-фашистами та іншої мерзотою», «Ні фашизму і націоналізму», «Стоп АТО», «ДНР - вперед до світла», прапори СРСР, РФ, КПУ, ЛДПР, символіку громадського руху «Юго-Восток», «Боротьба» та георгіївські прапори, а також скандують: «Ні фашизму в Україні», «Новоросія».

Учасники мітингу пом'янули загиблих у ході Великої Вітчизняної войни, при цьому засудили АТО, що проводяться в Донецькій і Луганській областях. Вони висловили вимогу притягнути до відповідальності тих, хто «розпалив цю війну на сході України», закликали уряд зупинити АТО.

Крім того, люди вимагали надання російській мові статусу державної, федералізації України, а також звинуватили у всіх бідах «агентів США».