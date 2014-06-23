Тимчук: у Луганській області бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО, двох силовиків поранено

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тымчука.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», минулої ночі бойовики на Донеччині обстріляли з мінометів позиції сил АТО поблизу населеного пункту Кремінна. Два силовика поранені", - написав експерт у соцмережі.Читайте такожЗа минулу добу бойовики провели диверсії в 6 районах Донецької та Луганської областей

Він підкреслив, що сили АТО суворо дотримуються умови оголошеного Президентом України перемир'я. Вогонь силовиками відкривається виключно у відповідь на напади бойовиків, підкреслив експерт.