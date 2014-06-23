Тимчук: у Луганській області бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО, двох силовиків поранено
08:24, 23 червня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір» в Луганській області бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тымчука.
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», минулої ночі бойовики на Донеччині обстріляли з мінометів позиції сил АТО поблизу населеного пункту Кремінна. Два силовика поранені", - написав експерт у соцмережі.Читайте такожЗа минулу добу бойовики провели диверсії в 6 районах Донецької та Луганської областей
Він підкреслив, що сили АТО суворо дотримуються умови оголошеного Президентом України перемир'я. Вогонь силовиками відкривається виключно у відповідь на напади бойовиків, підкреслив експерт.
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