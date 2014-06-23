Германа Ван Ромпея уповноважили підписати Угоду про асоціацію з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнятосьогодні в Люксембурзі.

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Рішення було прийнято без обговорення, процедурою за замовчуванням по пункту А.

Також сьогодні Европейська рада прийняла низку рішеннь, які надають ЄС право підписати ті частини Угоди з Україною, які ще не були підписані.

Також Рада погодила тимчасове застосування певних частин Угоди, які почнуть діяти навіть до того, як всі 28 держав-членів ЄС ратифікують документ. До таких частин належать положення про зону вільної торгівлі. Очікується, що зона вільної торгівлі почне діяти з цієї осені після ратифікації українським парламентом.

Текст Угоди про асоціацію буле підписаний під час Саміту ЄС 27 червня.