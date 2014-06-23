ЄС завершив підготовку до підписання Угоди з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене в Люксембурзі на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«Рада схвалила тимчасове застосування частини угоди, зважаючи на те, що процес ратифікації всіма 28 державами-членами ЄС є тривалим. Це включає в себе положення про вільну торгівлю, що передбачає тимчасове застосовування вже з цієї осені, після ратифікації Верховною Радою України», - йдеться в рішенні.

Читайте такожУкраїні немає сенсу вести переговори з Росією про підписання Угоди з ЄС - П'ятницькийКрім того, Рада сьогодні завершила технічну підготовку до підписання Україною та Євросоюзом Угоди про асоціацію. Документ буде підписаний в рамках засідання Європейської ради 27 червня президентом України Петром Порошенком, президентом Ради ЄС Германом Ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і всіма главами держав та урядів країн ЄС.