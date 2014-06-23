ЄС завершив підготовку до підписання Угоди з Україною
Рада ЄС ухвалила рішення, яким дозволила тимчасове застосування положень Угоди про асоціацію вже цієї осені, одразу після ратифікації документа Верховною Радою України.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене в Люксембурзі на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
«Рада схвалила тимчасове застосування частини угоди, зважаючи на те, що процес ратифікації всіма 28 державами-членами ЄС є тривалим. Це включає в себе положення про вільну торгівлю, що передбачає тимчасове застосовування вже з цієї осені, після ратифікації Верховною Радою України», - йдеться в рішенні.
Читайте такожУкраїні немає сенсу вести переговори з Росією про підписання Угоди з ЄС - П'ятницькийКрім того, Рада сьогодні завершила технічну підготовку до підписання Україною та Євросоюзом Угоди про асоціацію. Документ буде підписаний в рамках засідання Європейської ради 27 червня президентом України Петром Порошенком, президентом Ради ЄС Германом Ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і всіма главами держав та урядів країн ЄС.