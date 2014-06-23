У Маріуполі СБУ затримала очільницю терористів Воропаєву

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, встановлено, що затримана підбурювала місцевих мешканців до непокори законній владі України та закликала до від’єднання Донецької області від України та входження її до складу Російської Федерації.

«За її безпосередньої вказівки та участі 9 травня сепаратисти вчинили напад на будівлю Управління МВС України в Маріуполі, під час якого загинули люди, у тому числі і правоохоронці», - зазначається у повідомленні.

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23 червня так званого «рупора ДНР» було затримано співробітниками СБУ та бійцями Національної гвардії України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).