Справа ректора-втікача Мельника направлена до суду

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громад кістю МВС України, у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор Національного університету Державної податкової служби прийняв неправомірну вигоду у значному розмірі за сприяння в зарахуванні двох вступників до цього навчального закладу.Читайте такожРектор-утікач Мельник готується до суду

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тисяч гривень. Крім того, накладено арешт на об’єкти нерухомості та грошові кошти, що йому належать. Обвинувальний акт передано до Ірпінського міського суду Київської області.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів з Лондона.

2 квітня Печерський районний суд Києва обрав Мельнику термін арешту до 30 травня, надавши йому можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення вищевказаної суми застави.Читайте такожРектор-хабарник Мельник подав до суду на колишнього очільника Міндоходів

15 квітня Апеляційний суд Києва зменшив на місяць обраний судом першої інстанції термін арешту Мельнику і залишив можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення застави.